Khephren Thuram 'disperato' a seguire Atalanta-Roma: l'immagine svelata dal fratello Marcus FOTO

La reazione di Khephren Thuram mentre guarda Atalanta-Roma

Gli occhi della Juventus sono tutti su Atalanta-Roma visto che le chance di qualificarsi in Champions per i bianconeri passano anche dalla sfida al Gewiss Stadium. E a seguire la partita c'è anche Khephren Thuram. Il centrocampista della Juventus è stato immortalato dal fratello Marcus mentre guarda la gara in maniera molto passionale.Un primo tempo molto intenso tra Atalanta e Roma, terminato 1-1 dopo il vantaggio iniziale dei nerazzurri con Lookman. Poi il pareggio di Cristante su assist di Soulé. Non sono mancate le emozioni, come quelle di Thuram, che è stato ripreso dal fratello mentre era con le mani tra i capelli a seguire dalla tv il match. Di seguito l'immagine emblematica di come Khephren sta vivendo una partita decisiva per la stessa Juventus e in particolare la reazione all'occasione sprecata da Retegui al minuto 23, quando l'attaccante da pochi passi calcia sopra la traversa.