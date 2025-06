Khephren Thuram a Gazzetta: 'Alla Juventus tutti vogliono restare. Si gioca per vincere tutto'

2025 Getty Images



Parla Khephren Thuram

Che cosa pensa del Mondiale per Club



La Juventus vuole arrivare in finale al Mondiale per Club?

Il centrocampista della Juventus Khephrenha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Un lungo viaggio tra il Mondiale per Club, il rapporto con il fratello Marcus attaccante dell'Inter e l'amore per la Juventus. Le sue parole"Molto contento di giocarlo e di esserci. Una prima volta e siamo orgogliosi di rappresentare l'Italia. È bello partecipare a queste competizioni con la Juventus e siamo qui per fare il meglio possibile".



Atmosfera al Mondiale per Club più simile alla Champions o a Mondiali ed Europei?



Il rapporto con il fratello Marcus



Ha parlato con Comolli?



Kolo Muani



Il bilancio di Thuram dopo la prima stagione alla Juventus



Perchè si chiama Khephren?

"Certo che ci crediamo però ora dobbiamo concentrarci sul presente. Si va avanti partita dopo partita","La Champions per me è diversa. Non ho mai giocato un Mondiale ma ho partecipato agli Europei U21 e credo sia simile: arrivi velocemente in finale, sono partite secche e se trovi l'incastro giusto puoi vincere"."Ci sentiamo sempre. Mi ha detto che stanno lavorando bene ed è contento di essere qua. Non parliamo spesso di calcio, parliamo per esempio di NBA che è una passione comune e ci sono le finali. Io tifo per i Lakers ma perchè c'è Lebron James, se si sposta cambio squadra, sono un suo grande fan. Da piccolo giocavo a basket nella squadra della scuola. mi sono divertito molto ma la mia più grande passione è sempre stata il calcio. Mi piace anche il golf ma non sono fortissimo sul Green"."Sì, quando è arrivato. Ci ha detto che bisogna vincere, ma è scontato quando sei alla Juventus giochi sempre per vincere tutto"."È molto importante, è uno dei migliori attaccanti al mondo. Va forte, fa goal e corre per la squadra, basta guardare le partite per rendersi conto di cosa da. Se lo sto convincendo a restare? Non c'è bisogno. Siamo la Juventus e tutti vogliono restare. Se mi taglierei le freccine per trattenerlo? No, quello mai"."Difficile dirlo. La stagione non è ancora finita. Bisogna aspettare la fine del Mondiale per Club, siamo andati in Champions e quello era l'obiettivo importante. Mi sono adattato bene perchè i miei compagni di squadra mi hanno aiutato"."Si tratta di un faraone dell'Antico Egitto. Mio padre voleva ricordare che la civiltà è nata in Africa. Sono orgoglioso del mio nome".





