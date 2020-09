Niente Zenit San Pietroburgo per Sami Khedira. Queste le parole di Alexander Medvedev, direttore generale del club russo, rilasciate a Chempionato: "Non voglio nemmeno commentare questo interesse. Su Khedira solo voci messe in giro dagli agenti". Resta da sciogliere il nodo Khedira, quindi, per la Juventus.