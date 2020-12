Sami Khedira in missione per conto di... se stesso. Il tedesco in questi giorni ha chiesto alla Juventus di andare in Inghilterra per parlare di alcune possibilità di mercato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come Khedira abbia deciso di provare un’esperienza in Premier League. Inghilterra quindi, non Germania e non Stoccarda, la sua città, dove preferirebbe non tornare. L’Everton è in corsa, perché Ancelotti apprezza Khedira e si è fatto sentire da tempo, scrive la rosea. La Juventus oggi aspetta offerte per Sami Khedira ed è pronta a liberarlo anche gratis.