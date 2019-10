Una vittoria importante verso il nostro obiettivo Big win and important three points to get back on top #DerbydItalia #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 pic.twitter.com/bvACkkWE87 — Sami Khedira (@SamiKhedira) October 6, 2019

Post partita social per Sami, uno dei protagonisti della vittoria dellaa San Siro contro l'. Circa un'ora in campo per il centrocampista tedesco, sostituito nella ripresa da. In campo o in panchina Khedira non perde d'occhio l'obiettivo della squadra, che in Italia si chiama scudetto: "Una vittoria importante verso il nostro obiettivo" scrive il centrocampista su Twitter per festeggiare i tre punti e il primo posto in classifica.