Secondo Tuttosport, la Juventus sta lavorando alle uscite di Sami Khedira e Blaise Matuidi. Entrambi, infatti, non sono considerati uomini chiave per il progetto di Sarri e lasceranno spazio ai nuovi innesti in mediana, tra cui Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Insomma, un ingresso e un'uscita, e la Juve così si tutela in mediana, dando freschezza e gioventù, ma soprattutto qualità in mezzo al campo. Resta però qualche dubbio su Blaise Matuidi: il francese avrebbe ricevuto solo l'interessamento del Monaco, al momento non ricambiato. E le quotazioni per una sua permanenza non sono poi così basse...