Secondo quanto riferito da Sky Sport il Fenerbahce starebbe provando a convincere Sami Khedira, centrocampista della Juve, a tentare un'esperienza in Turchia. Differentemente da Mario Mandzukic. Per il croato, infatti, si aprono porte diverse. Secondo La Gazzetta, Mario potrebbe restare alla Juventus. A sorpresa, la cessione non è più scontato e il sacrificato diventerebbe Moise Kean: in questo senso, l'attaccante italiano avrebbe molto più mercato e soprattutto potrebbe portare più soldi nelle casse bianconere.