Sami Khedira tra i nomi in partenza in casa Juventus. Il centrocampista tedesco è ormai ai margini del progetto bianconero e, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe un'offerta importante in arrivo dalla Turchia. Il Fenerbahce, infatti, si è fatto avanti per Khedira, che difficilmente resterà a Torino, in particolare dopo l'arrivo di Maurizio Sarri al posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Se il tedesco dovesse accettare, la Juventus farà poco o nulla per trattenerlo.