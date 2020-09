Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime ore dovrebbe firmare la risoluzione ufficiale del contratto che lo libererebbe così dal club bianconero. Dopo un continuo tira e molla quindi potrebbe esserci presto la parola fine a un testa a testa che sta andando avanti da mesi: la Juve infatti da tempo aveva proposto la rescissione al giocatore, così come fatto con Higuain e Matuidi, ma Khedira non aveva nessun intenzione di andare via e voleva rispettare la scadenza del contratto fissata per il 2021. Ora, sembra essere arrivato il momento dell'addio.