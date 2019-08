Le uscite sono una priorità in casa Juventus. Così, Paratici si sta muovendo per cominciare a piazzare qualche esubero, in base alle richieste ricevute. Uno su tutti, potrebbe essere Sami Khedira, che dopo aver perso il treno Fenerbache prima e Arsenal poi, come riporta Calciomercato.com, sembra essere diventato il sogno proibito del Colonia. Sirene tedesche, quindi, come quelle che suonano per Mario Mandzukic (Borussia Dortmund).