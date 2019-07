Appare sempre più improbabile la riconferma di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco campione del mondo con la propria nazionale nel 2014 potrebbe salutare la Juventus nel corso di questa sessione di mercato. Per lui, al momento si parla di un interesse del Milan. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, Khedira era stato accostato in passato al campionato statunitense. Un'ipotesi che potrebbe anche tornare di moda adesso.