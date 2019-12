Your browser does not support iframes.

Sami Khedira non è uno dei giocatori più amati dal popolo della Juventus. Le qualità che gli hanno sempre riconosciuto tutti i suoi allenatori non sono apprezzate da gran parte del popolo bianconero che ha sempre aspramente criticato (spesso anche in maniera preventiva) l'ex centrocampista del Real Madrid, che come diceva Max Allegri "ha sempre giocato con tutti gli allenatori". Ieri Sami ha postato una foto su Instagram e Twitter con la quale annuncia il suo ritorno in tempi ragionevolmente brevi: "On my way back", "sto tornando" scrive l'ex Real Madrid che riceve diversi messaggi di risposta su entrambi i social. Tanti lo spronano a bruciare i tempi e tornare presto con la maglia bianconera qualcun altro lo punzecchia...



