La sfida di domani contro la Spal è solo il principio di un tour de force che la Juventus dovrà affrontare da qui, praticamente, a fine stagione. Partite che aumenteranno di importanza con il passare del tempo, lo stesso tempo che potrebbe restituire a Maurizio Sarri una rosa al completo. Tra i rientri, così, si contano i giorni per Sami Khedira. Il tedesco, infatti, è in lista per una convocazione per Ferrara, anche se Sarri ha ancora qualche dubbio, come rivelato oggi in conferenza stampa: "​Dobbiamo valutare, è un attimino più indietro rispetto a Giorgio, l'intervento è stato fatto dopo, c'è solo da scegliere se portarlo con noi o approfittare di questi due giorni per farlo lavorare a fondo e riportarlo in piena efficienza. Valuteremo con il preparatore anche in base a quello che pensa lo staff su quale decisione andare".