Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juve. Non una novità la sua partenza, perché il tedesco è da tempo fuori dai progetti bianconeri e per lui di spazio non ce n'è più. Nonostante quel rinnovo con aumento dell'ingaggio siglato all'inizio della passata stagione, che complica le cose, infatti, la Juve ha scelto il futuro di Sami e negli scorsi giorni c'è stato un nuovo contatto tra le parti per chiedere di accelerare il procedimento di scelta della prossima squadra. E il summit con Federico Pastorello è servito per chiedere di sondare il mercato e sveltire la questione.



PROPOSTE - I passi più concreti, spiega calciomercato.com, erano stati compiuti dai club turchi, con Besiktas e soprattutto Fenerbahce particolarmente interessati. Ma Khedira continuava ad aspettare qualcosa di concreto da una società di primo piano a livello internazionale, possibilmente dalla Premier. Quindi si è mosso il Wolverhampton, via Mendes, e non sarebbe stato un problema trovare l'accordo anche con la Juve, nemmeno l'alto ingaggio di Khedira sembrava un ostacolo. E poi? Poi il tedesco ha preso tempo, aspettando di riaprire il canale con l'Arsenal bruscamente interrotto la scorsa estate su esplicita richiesta di Allegri. Rifiuto che poi ha portato al rinnovo con aumento dell'ingaggio, ma senza presenze e con una stagione trascorsa più ai box che in campo: nonostante questo, l'interesse di Unai Emery nei suoi confronti non sembra scemato. La presenza di Khedira all'Emirates Stadium di domenica pomeriggio non è quindi casuale, al di là dell'amicizia che lo lega a Mesut Oezil, nuovi dialoghi sono in corso e lo stesso giocatore ha voluto incontrare in prima persona i dirigenti dell'Arsenal per capire se ci possa essere ancora spazio per lui. Contatti positivi, destinati a proseguire nelle prossime ore.