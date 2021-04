Un addio a parametro zero in Bundesliga: "Rani Khedira lascerà l'Augsburg a fine stagione! GRAZIE per i 4 anni di vittorie, per tutto il tuo impegno e la passione che metti in campo ogni giorno per i colori rosso, verde e bianco. Non importa dove andrai in futuro, ti auguriamo tutto il meglio!"



Rani, 27 anni, è il fratello minore di Sami, che nell'ultimo mercato invernale ha risolto il suo contratto con la Juventus e si è trasferito all'Hertha Berlino. Curiosamente, i fratelli Khedira giocano nello stesso ruolo.