Sami Khedira sta per tornare in campo. Già ieri ha partecipato alla seduta di allenamento insieme ai compagni e anche oggi il tedesco ha svolto la sessione davanti ai tifosi bianconeri. Dopo lo stop di inizio dicembre che ha visto Khedira lontano dal campo 3 mesi a causa della pulizia per via artroscopica al ginocchio sinistro, il tedesco tornerà a disposizione completa verso gli inizi di marzo e Maurizio Sarri lo aspetta per inserirlo nuovamente nella formazione tipo.



RITORNO VICINO - Con Buffon, il rientro in campo di Giorgio Chiellini, e ora con il recupero di Khedira, Maurizio Sarri potrà contare sui senatori dello spogliatoio. Quell'aiuto che Sarri invocava arriva anche da qui. Khedira, infatti, può sicuramente fare la differenza nello spogliatoio e non solo. Perchè? Con l'utilizzo del tridente, il centrocampo bianconero è sembrato più volte in difficoltà ed è lì che Khedira può dare più stabilità a tutta la squadra. Solidità al centrocampo e giusta copertura alla difesa. Insomma, manca poco al rientro in campo di Khedira e con la Champions alle porte è sicuramente una notizia positiva.