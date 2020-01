Here we go again Feels so good to be back on the grass #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/s5KCfSxIKG — Sami Khedira (@SamiKhedira) January 9, 2020

E’ notizia di pochi giorni fa: Samitorna a correre alla Continassa, a circa un mese dall’intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. Una breve seduta individuale, il primo passo verso un recupero che sarà comunque graduale.Quando può tornare Sami?. Ma l’età, non più verde, e i diversi problemi fisici avuti dal tedesco nel corso della sua carriera impongono cautela, anche nello stilare tabelle di marcia e piani di rientro.E allora questa incertezza può pesare, incidere nelle scelte per l’immediato di Sarri e per il prossimo futuro della Juve, anche sul mercato. Il tecnico sarà chiamato a prendere decisioni difficili su chi inserire e chi no in lista Champions. Fin quando è stato bene Khedira è stato uno degli intoccabili anche di Sarri, ma l’infortunio e l’operazione possono far scendere le sue quotazioni.Khedira torna a correre, ma non è detto che basti a tenersi la Juve.