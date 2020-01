Tempo al tempo. Anche per Sami. Il centrocampista tedesco a inizio dicembre ha subito un'operazione di pulizia al ginocchio sinistro, avvenuta in Germania. Sami ha fissato i tre mesi come tempo di recupero finale. Non ci sarà, quindi, per gli ottavi di finale di Champions League contro il Lione: né per una questione di tempistiche, né probabilmente per le scelte di Sarri in merito. Intanto, è tornato a correre. Sul campo, seppur separato dal gruppoo. Sensazioni? Positive. E l'ha raccontato anche sul suo profilo Instagram: "Rieccoci. Che bello tornare sull'erba".