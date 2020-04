Calciatore e... pianista. Sami Khedira ha approfittato della quarantena per dedicarsi a quella che evidentemente è una sua passione. Attraverso il suo profilo Twitter il centrocampista della Juventus ha condiviso il video nel quale suona "We are the world feat. Santiago Ghigani È stato sicuramente divertente, ottimo lavoro amico, ma la gente non dimentica il messaggio che c'è dietro questa canzone. Restate a casa e aiutatevi a vicenda! Insieme siamo forti". Una canzone scelta non a caso dal centrocampista tedesco, Khedira manda un messaggio attraverso la musica.