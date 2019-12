On my way. Sulla sua strada. Sami Khedira è pronto a tornare, e a 15 giorni dall'operazione rieccolo sul tapis roulant a rinforzare il ginocchio e a cominciare la riabilitazione per ritornare quanto prima in campo. Lo farà soltanto da fine febbraio, più probabilmente da inizio marzo: dopo l'operazione di pulizia al ginocchio sinistro, avvenuta in Germania, Sami ha fissato i tre mesi come tempo di recupero finale. Non ci sarà, quindi, per gli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. Ma conta di proseguire il cammino europeo nelle possibili e successive gare. A partire da questi primi e significativi passi.