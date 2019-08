Sami Khedira resta sul mercato. Il centrocampista tedesco sa di non essere nei piani di Maurizio Sarri per la prossima stagione ma nonostante questo non ha ancora detto si a nessuna squadra che si è presentata con un'offerta in mano. Tra questo il Fenerbache a cui Khedira ha già detto di no. Restano in piedi le piste Arsenal e Wolves. La Juve valuta l'ex centrocampista del Real Madrid 10 milioni di euro ma non è esclusa una partenza a parametro zero per risparmiare l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.