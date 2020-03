"A big game is coming up". E cioè: 'Una grande partita sta per arrivare'. E sì, "Siamo pronti". Parole e musica di Sami Khedira, che vede la convocazione e - chissà - anche una sostanziale chance di essere parte integrante della sfida. Il tedesco è tornato tra i convocati già per la sfortunata sfida di Lione, ma Sarri ha scelto di relegarlo in tribuna insieme a Giorgio Chiellini e Douglas Costa. Nessuna limitazione in campionato: il tedesco partirà certamente tra le riserve, sperando di poter racimolare qualche minuto utile a recuperare il ritmo partita.