Giorno tre. Il lavoro continua, e continua anche per Sami Khedira: il centrocampista tedesco, in uscita dalla Juve, prosegue gli allenamenti alle dipendenze da Maurizio Sarri. Ma il suo futuro sembra segnato: con l'arrivo di Rabiot e Ramsey, c'è da fare spazio per i bianconeri, soprattutto in ottica ingaggi e liste. Il predestinato sembra proprio Sami, che è rientrato a Torino ma che non ha intenzione di disfare le valigie: il mediano è nel mirino soprattutto di alcuni club turchi, tra cui il Fenerbache, ma pare stia aspettando una proposta dagli Stati Uniti, così da ultimare la sua carriera con una sfida originale e lontana dallo stress del calcio europeo. Si vedrà...