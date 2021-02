Queste le prime parole di Sami Khedira ai canali ufficiali dell'Hertha Berlino, squadra che sta lottando per la salvezza nel campionato tedesco, dove lui mosse i primi passi vincendo anche il campionato con lo Stoccarda. Khedira ha firmato un contratto di due anni e mezzo subordinato alle presenze: "L'Hertha ha fatto di tutto per aiutarmi e mi offre l'opportunità di tornare in Bundesliga. Ne sono grato e sinceramente non vedo l'ora che arrivi il momento di essere in campo con questa maglia. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con l'esperienza che ho acquisito negli ultimi anni e portare l'Hertha a un maggiore successo sportivo".