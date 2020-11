Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland, soffermandosi su cosa vorrebbe per il suo futuro: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. La mia carriera mi ha dato tante soddisfazioni fino ad ora ma una cosa che mi manca è quella di approdare in Premier League! Ho sempre visto molte gare del campionato inglese da quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Quando gioco la Champions contro squadre inglesi sono elettrizzato. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte di un club di Premier League”.



SU MOURINHO – “È sempre onesto, diretto, chiaro e un grande allenatore, ha un forte personalità. È un vincitore, anche se in molti dicono che ha uno stile troppo difensivo. Per questo mi ha impressionato di più. Mi è piaciuto molto lavorare con Mourinho, ma ci sono altri tecnici con cui desidererei lavorare. Ma non rifiuterei una proposta da Mourinho”. SUI TENCNICI – “In Premier League ci sono tanti allenatori per cui nutro grande rispetto. Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro in questo momento ed ha molto carattere. È uno degli allenatori che mi ha impressionato di più”.