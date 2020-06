Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha risposto ad alcune domande dei tifosi tramite una diretta sul suo profilo Instagram. Il giocatore ha parlato anche del suo futuro e su dove gli piacerebbe vivere nei prossimi anni. Ecco le sue parole: "Sono tedesco, sono sempre felice quando sono in Germania, ma anche in Italia mi sento a mio agio. Per me però il paese più impressionante è la Spagna: ho vissuto per cinque anni, ho conosciuto persone fantastiche. Spero di poter tornare di nuovo a vivere in Spagna".