Sami Khedira si blinda alla Juve. Ancora un anno di contratto per il tedesco, che però in queste settimane ha parlato di possibile rescissione con il club. Le ultime notizie, però, contrastano con il suo messaggio, pubblicato su proprio profilo Instagram, in cui si lega alla Juve anche per la prossima stagione: "E' stata una stagione molto dura per me! Sono ovviamente entusiasta del successo della nostra squadra e del nono scudetto consecutivo, il tempo trascorso da dicembre a oggi è stato estremamente frustrante per me. Due infortuni importanti mi hanno limitato a giocare solo 18 partite in questa stagione. Mi aspetto semplicemente molto di più da me stesso! Tuttavia, ogni volta che cadi devi alzarti! Questo è stato il mio atteggiamento durante questi 14 anni di carriera, durante la quale sono stato in grado di vincere 20 titoli in tre dei migliori campionati d'Europa. Credetemi, lavoro molto duramente su me stesso ogni giorno, per tornare il più rapidamente possibile e sono convinto di poter tornare alle mio rendimento. Tutti i bianconeri sanno anche che sono qui solo perché amo davvero e rispetto questo grande club, i suoi tifosi e l'eredità senza pari della Juve! Da quando sono arrivato qui 5 anni fa abbiamo già fatto un percorso incredibile e questa stagione ha ancora un titolo da vincere! Continuerò a fare tutto ciò che devo per tornare finalmente sano, perché non solo amo il nostro club, ma credo anche che possiamo continuare a scrivere insieme la storia, nel nome della Juve!".