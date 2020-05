La Juventus sta cominciando a disegnare la rosa della prossima stagione. I bianconeri non possono non fare i conti con le scadenze dei contratti dei giocatori, con i soli Chiellini e Buffon in scadenza nel 2020 (ma pronti al rinnovo) e con ben tre giocatori in scadenza nel 2021. Su quest'ultimi, infatti, si è posata l'attenzione della dirigenza: sono Higuain, Matuidi e Khedira. I nodi legati all'argentino sono ancora da sciogliere, Matuidi invece ha da poco prolungato proprio al '21, mentre Khedira sembra essere quello più di tutti certo della partenza: secondo quanto riporta Calciomercato.com, il tedesco potrebbe lasciare la Juventus già quest'estate.