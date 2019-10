Tutto attorno a Khedira. E poi attorno alla pressione. La Juve riparte da Sami, fondamentale davvero, così come ha ammesso Sarri nel post partita: la sua pressione è stata fondamentale per non andare in difficoltà contro il lavoro ai fianchi del Leverkusen. Non solo: il tedesco ha permesso ai suoi attaccanti di poter affrontare al massimo i diretti avversari, ossia i difensori. Come cambia il volto di questa squadra con Sami, dunque? Si fa più combattivo, questo è certo. Ma anche più dinamico. Con tanti saluti ai suoi singolarissimi detrattori, che parlano di lentezza nella manovra e poca fluidità di gioco se la palla è tra i suoi piedi. Khedira è un altro giocatore, in questa squadra.