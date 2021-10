4 ottobre 2015, la Juventus vinceva 3 a 1 contro il Bologna. Nell'occasione, la prima rete di Sami Khedira per la Vecchia Signora. In tutto, con la maglia bianconera, il centrocampista tedesco ha segnato 21 reti e assistito i compagni 13 volte. Oggi, attraverso i suoi canali social, lo stesso calciatore ha ricordato quel momento: "Sei anni fa ho segnato il mio primo gol per la Juventus e lo ricordo ancora come fosse ieri. Un momento molto bello!".