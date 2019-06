La Juve cambia, cambia tanto. Soprattutto a centrocampo, dove Sami Khedira è pronto a lasciare la squadra bianconera dopo quattro stagioni di altissimo livello. Il tedesco, infatti, secondo quanto raccolto da Goal, a soli 32 anni sarebbe pronto a fare una scelta diversa per la sua carriera stellare: a tal proposito lo avrebbe chiamato il Besiktas, che avrebbe sondato la disponibilità dell'ex Real Madrid. No, non esattamente soddisfatto, Sami: l'idea di trasferirsi a Istanbul non è certamente quello che si sarebbe aspettato. Conscio di dover comunque trovare una soluzione, al momento Khedira avrebbe deciso di valutare altre proposte.