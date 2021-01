1









E Khedira saluta, e la Juve adesso è un po' più leggera. I bianconeri risparmieranno 6 milioni con l'addio del centrocampista tedesco: tanto, infatti, spettava a Sami fino a fine stagione, cifra chiaramente al lordo. Come racconta Gazzetta, adesso sul 'groppone' resta solo Maurizio Sarri. Scrive il quotidiano: "La Juve avrebbe voluto e vorrebbe fare la stessa cosa con Maurizio Sarri, ma in questo caso non ci sono gli stessi margini di manovra. Anche perché le cifre in ballo sono diverse, superiori, e quindi la Juve deve aspettare: non si può volere tutto dalla vita".