"È stato un viaggio incredibile, quelli degli ultimi quattro anni. Pieno di gioia e successi. Non solo sei un allenatore fantastico, ma anche una persona e un carattere incredibile. È stato bello divertirsi con te e fare battute su Mario Mandzukic". Parole e musica di Sami Khedira, che sceglie i propri social per lasciare un messaggio d'addio al suo allenatore per quattro stagioni. Una lunga esperienza, per Khedira insieme a Max Allegri. Parole di stima, di gratitudine, tra lo scherzo e la serietà che ha sempre dimostrato il mediano. Ah, poi Mandzukic ha risposto, commentando di aver preso nota. Avrà ancora qualche giorno per 'vendicarsi'...