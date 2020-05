Samitorna a parlare dopo la fine del lockdown. Il centrocampista tedesco, attraverso le sue stories Instagram, ha rivelato un retroscena su CR7: "Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario e anche una persona fantastica. Gioco con lui da 7 anni, 5 al Real e 2 alla Juventus. Secondo me lui è uno dei migliori nella storia, ha capacità, ambizioni, vuole vincere sempre anche in allenamento. È sempre un modello per tutte le persone e per tutti i calciatori. È uno dei più grandi di sempre, sono molto felice di potermi allenare con lui".