Il futuro di Sami Khedira e Mario Mandzukic si allontana da Torino. Con il tedesco tentato dalle sirene turche del Fenerbache ed il croato invece corteggiato da Bayern e Dortmund, il ritiro alla Continassa sembra essere più un rito di passaggio che altro. Un rito che, però, permette anche a due "vecchi" amici di rincontrarsi.ha scritto infatti Khedira sul suo profilo Instagram, postando una foto dei due calciatori in palestra., rivelando tutta la stima/amicizia per il collega. Tra moglie e marito, non mettere il dito, ricorda il proverbio. Proverbio che, però, non ha fatto i conti con, che con la solita simpatia che lo contraddistingue, è intervenuto commentando:. Partenti o meno, il clima alla Continassa resta dei più positivi.