1









Sami Khedira continua a rifiutare offerte: le ultime in ordine di tempo sono le numerose proposte arrivate dal campionato cinese. Il centrocampista non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus, con la quale ha un contratto fino al 2021 che intende rispettare fino all'ultimo giorno. La società gli ha proposto più volte la rescissione per anticipare l'addio di un anno e risparmiare un ingaggio di circa 6 milioni di euro, il tedesco però ha fatto sapere a più riprese di voler rimanere per giocarsi le sue carte con Pirlo.