Il campo e il mercato. La Juve riparte con il debutto di Andrea Pirlo in panchina e una rosa ancora da sistemare, tanto in entrata quanto in uscita. Sami Khedira resta uno dei primi nomi sulla lista dei partenti, anche se Pirlo, ieri, in conferenza stampa ha spiegato: “Situazione diversa da Higuain, quando avrà recuperato vedremo. Higuain aveva deciso pure lui che ormai fosse finita e di voler andare altrove”.



Un indizio è arrivato anche sul futuro di Douglas Costa che piace al Manchester United e non solo. Il tecnico ha chiarito: “Giocatore forte, dovremo riportarlo al meglio della condizione e quando sarà al top ci darà una grossa mano”.