Siamo dunque entrati nell’ultima settimana del calciomercato di Premier League che terminerà ufficialmente alle ore 17 dell’8 agosto. Tra gli affari ancora in ballo tra team italiani ed inglesi vi è quello che vede protagonista Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, alla Juventus dal 2015, è stato dichiarato fuori dal nuovo progetto bianconero e, di conseguenza, messo tra i giocatori in uscita. Dopo aver rifiutato le offerte turche di Besiktas e Fenerbahce, Khedira sembra vicino a vestire la maglia dei Gunners. La trattativa fra le due società prosegue e, visto i tempi stretti, si cerca un accordo per chiudere l’esperienza bianconera del campione tedesco.