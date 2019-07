Sami Khedira, centrocampista della Juventus, è in uscita dal club bianconero: come riporta Sky Sport, continuano i dialoghi tra il tedesco ex Real Madrid e il Fenerbahce, alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l'addio di Elmas. Le ultime notizie riportano però di una forte apertura del giocatore in direzione Inghilterra: diversi club di Premier hanno in mente il tedesco, anche lo stesso Arsenal che l'ha cercato nella scorsa stagione, arrivando quasi a raggiungere un accordo con la Juve. Niente da fare: Sami decise di restare, da perno fondamentale del sistema di Allegri. Con Sarri, la musica è cambiata. E il richiamo britannico si è fatto sicuramente più forte.