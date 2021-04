Sami Khedira ha lasciato la Juventus nell'ultimo mercato invernale, dopo essere stato di fatto fuori rosa per sei mesi. Oggi gioca nell'Hertha Berlino, appena un punto sopra la zona retrocessione della Bundesliga. Oggi compie 34 anni e spera di festeggiare con la guarigione dall'infortunio al polpaccio (uno dei tanti acciacchi di una carriera non sempre fortunata da un punto di vista fisico) e con una presenza, quindi, nel derby berlinese contro l'Union. In bianconero Khedira è arrivato nel 2015 e ha contribuito a tanti successi della Juve di Allegri.