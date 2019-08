Ha giocato alla Juve dal 2015 al 2017, vincendo due scudetti e due Coppe Italia con Massimiliano Allegri. Poi il viaggio in Inghilterra, al Southampton, dove ha lasciato un buon ricordo in campo ma non esattamente perfetto al di fuori. No, Lemina vuole cambiare aria. Ha rifiutato il rinnovo con i biancorossi e adesso sta cercando una nuova squadra. Si era fatto sotto lo United, alla fine può vincere il Wolverhampton: Mario potrebbe coprire quel ruolo che in tanti pensavano potesse essere destinato a Sami Khedira, mediano della Juve in uscita. Lemina apprezza i Wolves e vuole continuare a dare tutto in Premier League, mentre Khedira si avvicina ancor di più all'Arsenal.