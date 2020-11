Alla Juve? 'Servirebbe un Khedira'. A scriverlo è Tuttosport, che sottolinea come il campione del mondo con la Germania potrebbe essere (per caratteristiche) un giocatore ancora parecchio utile a questa squadra. Il quotidiano, però, fa chiarezza sulla sua situazione: "Quello che tecnicamente è un giocatore della Juventus, più o meno infortunato, a seconda dei periodi, ma che ha più rapporti con Fabio Paratici (smanioso di risolverne il contratto) che con Andrea Pirlo. Potrebbe partire il dibattito, a questo punto: chi dice che, eufemisticamente, non è più giovanissimo; chi dice che è un mercenario; chi dice che comunque non l’aveva nascosto a nessuno di essere nato nel 1987, neanche quando ha firmato il rinnovo di contratto propostogli nel 2018. Ma il dibattito non smuoverebbe di una virgola la realtà delle cose: Khedira ben difficilmente tornerà a giocare una partita ufficiale".