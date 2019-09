E' accaduto ancora: la Juve si è fatta sottomettere in un momento ben preciso della partita. Ossia? Proprio quando è uscito Sami Khedira. E' successo contro il Napoli e ieri, al Wanda Metropolitano, sul doppio vantaggio accumulato sull'Atletico Madrid, la storia si è ripetuta. Vuoi perché il tedesco è troppo importante nello scacchiere tattico di Sarri, vuoi perché il caso - se si ripete - lo fa sempre in modo tale da lasciarti un messaggio ben preciso. In questo caso, la doppia rimonta subita con Sami in campo ha avuto un aspetto principale: l'intelligenza tattica, soprattutto ora che i polmoni non sono al massimo percentuale, è di un'importanza sconfinata.