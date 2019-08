La questione è delicata e pure abbastanza seria: Sami Khedira è fuori dal progetto di Maurizio Sarri, è fuori da qualsiasi pensiero del futuro prossimo della Juve. Non una questione d'ingratitudine, ma una storia che si è compiuta. Che è finita. Che adesso non ha più margini di riapertura, anche per com'è cambiato il centrocampo della Juve. Più tecnico e meno fisico. Soprattutto, più veloce. DOVE VA - Ecco, e allora doveva va Sami? Come racconta Calciomercato.com, Sami e il suo fratello/procuratore Denny hanno alzato il muro e bloccato tutte le potenziali situazioni in uscita presentatesi finora, da Besiktas e Fenerbahce fino a Wolverhampton e MLS. L'unica pista che poteva mettere d'accordo la Juve e Khedira, l'Arsenal, si è spenta. Non volevano pagare un indennizzo alla Juve. C'è pure il Colonia, ma i 6 milioni di euro d'ingaggio frenano tutti. Non solo: Sami continua a fare muro, e diventa un problemone per la Juve. Già abbastanza indaffarata con le altre cessioni.