Sami Khedira in campo ed Emre Can in panchina. Le prime due partite di campionato hanno restituito un'immagine piuttosto nitida delle idee di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha schierato sempre in campo dal primo minuto il centrocampista ex Real Madrid, pallino anche del suo predecessore Max Allegri. Can, invece, non sembra essere uno dei preferiti del nuovo allenatore della Juventus. Non la pensa come lui l'allenatore della nazionale tedesca Joachim Low che ha convocato Emre Can e non Khedira per le prossime due partite.