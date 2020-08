3







di Lorenzo Bettoni

Il 12 settembre del 2018 Sami Khedira ha firmato un nuovo contratto con la Juventus che ha alzato il suo stipendio fino a 6 milioni di euro netti a stagione. Poche settimane prima i bianconeri avevano ricevuto la richiesta del tedesco di cambiare aria. Sulle sue tracce Arsenal e PSG ma la Juve aveva poco tempo per cercare un sostituto, Max Allegri lo considerava imprescindibile per la rosa e allora arrivò un nuovo accordo che già allora fece storcere il naso a molti. Due anni dopo, i tanti dubbi su quell'operazione sono stati tutti confermati. Dalla firma sul nuovo contratto Khedira ha giocato 1706 minuti totali, frutto di 32 presenze in tutte le competizioni. In pratica in due stagioni Khedira ne ha giocate a mala pena una, ed è stato più in infermeria che in campo.



OPERAZIONI - Nel frattempo due operazioni al ginocchio e una al cuore. Anche la sfortuna ci ha messo del suo ma già quando Sami ha firmato il nuovo contratto si sapeva (e si vedeva) che ormai per lui era iniziato il viale del tramonto. Com'è possibile un'operazione del genere? Così poco lungimirante e così poco da Juve? Lo scrivevamo due anni fa e lo ribadiamo con forza oggi. Perché la forza della Juve in questo decennio di dominio italiano è stata quella di capire quando era arrivato il momento di abbandonare giocatori che avevano dato tutto. Al contrario dell'Inter post-triplete che inizia ora a riprendersi da scelte scellerate, la Juve aveva sempre detto addio ai giocatori giusti nel momento giusto. Quella di Khedira è stata un'eccezione che ancora i bianconeri stanno pagando e forse continueranno a pagare per un altro anno.



STALLO - Sì, perché Khedira non ne vuol sapere di rescindere il contratto in scadenza a giugno 2021. E in quel contratto c'è ancora scritto 6 milioni a stagione. Non ha offerte in mano come Matuidi e non vuole rescindere il contratto lasciando per strada l'ultimo grande stipendio della sua carriera. D'altronde lui aveva chiesto di andarsene e la Juve l'ha confermato offrendogli un nuovo contratto. Non se l'è offerto da solo, non l'ha firmato da solo. I contratti si firmano sempre in due. La Juve fece la sua scelta e Khedira sta facendo la sua. Se punta i piedi è perché può permetterselo, forte di un contratto valido fino a giugno 2021. Non è tutta colpa sua.



