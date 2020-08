1









Khedira riappare sui social. Ed è subito polemica. Il centrocampista tedesco ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, foto che lo ritraggono alla Continassa alle prese con l'allenamento solitario. Ufficialmente, solitario perché parte del recupero fisico dopo l'ultimo intervento subito che gli ha di fatto eliminato ogni possibilità di riconquistare la Juventus. Non voleva commenti aggressivi o addirittura insulti, Khedira: per questo, Sami ha scelto di disattivare i commenti sotto al suo post. Commenti che sono comunque arrivati, specialmente su Twitter, dove in tanti hanno sottolineato la volontà di Khedira di restare aggrappato al contratto e quindi allo stipendio...



LA SITUAZIONE - In ogni caso, la situazione del tedesco non cambia: 'Ora è infortunato, vedremo il suo futuro', le parole di Andrea Pirlo. Che, dal tono, facevano comunque presagire una scelta già presa: così come con Higuain, la Juve cercherà di sbarazzarsi anche del super ingaggio di Khedira. Insieme, troveranno una strada per poi separarsi.