Non ci sono novità sul fronte Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, che guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, continua a rifiutare la rescissione con la Juventus. I bianconeri vorrebbero vederlo partire con un anno d'anticipo, viste le ultime due stagioni passate più in infermeria che in campo, ma il tedesco non è rassegnato: non vuole lasciare la Juve, vuole convincere Pirlo e restare a Torino. I bianconeri continueranno a cercare una via per l'addio.