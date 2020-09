La situazione di Sami Khedira è molto simile a quella di Gonzalo Higuain fino a qualche mese fa: il giocatore è fuori dai piani della nuova Juve di Pirlo, ma non intende lasciare Torino e vuole giocarsi le sue carte per dimostrare di poter fare ancora parte della squadra. Non è di questo avviso la società, che sta cercando una sistemazione al giocatore. Tra le soluzioni - e forse è la più probabile se non arrivano offerte concrete - c'è la risoluzione del contratto, per la quale, come riporta il Corriere dello Sport, Khedira non fa nessuno sconto sulla buonuscita.