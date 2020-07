"Nove scudetti di fila, e non sarà certamente l'ultimo. Un grazie speciale va a tutti i tifosi che hanno dato un supporto incredibile anche in questi tempi complicati". Parola di Sami Khedira, che solo in mattinata ha celebrato il titolo dei suoi compagni di squadra. Sami è rimasto in Germania e non ha presenziato allo Stadium, nonostante fosse un match point decisivo per la Juventus. Altro segno della direzione in cui si sta andando quest'estate: Juve e Khedira hanno iniziato a trattare la rescissione consensuale. Staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo, sussulto bianconero di Sami.